Coriolis dégaine un forfait 100 Go à prix cassé

Coriolis annonce deux nouveaux forfaits mobiles, un pour les gros consommateurs et un pour les petits consommateurs. Ils sont proposés à prix cassé la première année.

Jusqu’au 20 juillet 2021, Coriolis, opérateur mobile virtuel lancé en 1989 et disposant d’un réseau de 300 boutiques propres et affiliées, commercialise un forfait mobile 100 Go sans engagement à prix cassé pendant un an. Durant les 12 premiers, il revient en effet à 8,99 euros par mois, avant de passer à 18,99 euros. L’offre inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data (débit réduit au-delà) utilisables en 3G/4G (selon la couverture disponible). 11 Go sont utilisables en roaming depuis l’UE et les DOM.

En parallèle, Coriolis dégaine un forfait pour les petits consommateurs. Revenant à 4,99 euros par mois la première année, avant de passer à 9,99 euros, il comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 2 Go de data pour l’Internet mobile. Ces derniers sont utilisables en roaming. Là aussi, pas d’engagement.

Dans les deux cas, il faudra rajouter 1 euro (au lieu de 10 euros) pour la carte SIM triple découpe, à payer au moment de la commande.