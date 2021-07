Netflix lance une nouvelle fonctionnalité disponible sur les Freebox

Avis aux parents, Netflix continue d’amener les enfants à regarder plus de son contenu avec la mise en place du Kids Top 10.

Après les ados et adultes en 2020, c’est au tour des profils kids de Netflix de se doter d’une nouvelle fonctionnalité : le top 10, de quoi présenter les contenus pour enfants les plus populaires au quotidien en France . Ce classement apparaît sur la page d’accueil des profils des enfants ainsi que dans la section « Nouveau et populaire » de la barre de menu.

Autre nouveauté, d’ici la fin de la semaine, Netflix commencera à envoyer un bulletin d’information bimensuel spécial enfants aux détenteurs d’un profil kids, lequel comprendra des recommandations sur les contenus ainsi que d’autres conseils.