Choc des smartphones 5G dans la boutique Free Mobile : Oppo A74 5G et Vivo Y72 5G ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A74 5G et Vivo Y72 5G, affichés à 299 et 319 euros respectivement.

L’écran : Oppo

Dalle IPS, diagonale d’environ 6,5 pouces et définition Full HD+ pour les deux, mais taux de rafraîchissement plus élevé et poinçon plus discret pour l’Oppo qui remporte ainsi cette manche.

Notre classement :

Oppo A74 5G (6,5 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et poinçon excentré) Vivo Y72 5G (6,58 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances : Vivo

Le Vivo Y72 5G propose un processeur légèrement plus véloce pour les tâches gourmandes et une mémoire vive plus généreuse pour le multitâche. Dans les deux cas, on a une plate-forme compatible avec la 5G, signée MediaTek dans le cas de Vivo et Qualcomm pour l’Oppo.

Notre classement :

Vivo Y72 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 et mémoire vive 8 Go) Oppo A74 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du Snapdragon 480 et mémoire vive 6 Go)

La photo : Vivo

Le Vivo profite d’un capteur photo principal de 64 Mégapixels, quand l’Oppo se contente d’un capteur photo principal de 48 Mégapixels. Dans les deux cas, on a un capteur 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle, un capteur 2 Mégapixels pour la macrophotographie et un capteur 16 Mégapixels pour les selfies.

Notre classement :

Vivo Y72 5G (64/8/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Oppo A74 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo

Les deux smartphones annoncent les mêmes choses sur le papier, avec une batterie 5 000 mAh et une charge 18 Watts via l’USB-C, soit environ 2 jours d’autonomie et une charge pas trop longue.

Notre classement :

Oppo A74 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Vivo Y72 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : le Vivo Y72 5G

L’Oppo A74 5G a certes un écran avec un meilleur taux de rafraîchissement, mais le Vivo Y72 5G dispose d’un processeur plus véloce et d’une mémoire vive plus importante, ce qui n’est jamais de trop sur une petite configuration. Il est aussi le seul des deux à proposer un capteur photo principal de 64 Mégapixels. Comme son rival enfin, il propose la compatibilité 5G, la batterie 5 000 mAh et la charge 18 Watts, qui restent des atouts en termes de confort.