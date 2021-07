Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… la TNT bodybuildée, Free Mobile envoie un message à travers l’Europe

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ca s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

16 juillet 2004 : la fibre optique de Free s’étend

Un grand pas pour Free et le groupe Iliad ! La maison-mère de Free annonçait en effet le 16 juillet 2004 étendre “significativement” son réseau de fibre optique, grâce à plusieurs accords. Le but est alors d’atteindre de nouveaux répartiteurs de France Télécom, avec au total un raccordement avec 602 sites de l’opérateur historique. L’opérateur en profite alors pour prolonger la durée de la plupart des IRUs (droits irrevocables d’usage) contractualisés avec Neuf Télécom. Ainsi, l’opérateur prévoyait compter 12 000 km linéaires de fibre optique d’ici à avril 2005. Et le déploiement a bien sûr continué.

16 juillet 2008 : Public Sénat débarque sur la Freebox

Lancée en janvier 2008 sur internet, la chaîne Public Sénat diffusée 24 heures sur 24 arrivait le 16 juillet 2008 sur les Freebox. S’il ne s’agit pas de la chaîne la plus sexy du monde, elle permet de suivre l’actualité politique et s’est diversifiée au fil des ans. Une première en France pour ce canal si particulier, qui continue d’émettre !

17 juillet 2014 : Textotez sans limites depuis l’Europe avec Free Mobile

Voyage, voyage, plus loin… que les frontières françaises ! En effet, depuis le 17 juillet 2014, le forfait à 19.99€ propose les SMS illimités émis depuis la Zone Europe et les DOM. De quoi enrichir encore le forfait phare de Free. Voici ce que proposait le forfait à l’époque, qui a depuis bien évolué, mais reste encore très attractif.

18 juillet 2018 : le premier million d’abonnés d’Iliad Italia

La Rivoluzione a bien pris de l’autre côté des Alpes ! Après un lancement fin mai, l’opérateur Iliad Italia atteint le pallier symbolique du million d’abonnés en 50 jours seulement. Pour célébrer cela, l’opérateur avait alors décidé d’étendre son offre commerciale au prix de 5.99€/mois pour les 200 000 abonnés qui suivraient cette annonce. Iliad a depuis multiplié par sept son nombre d’abonnés, en à peine 3 ans.

19 juillet 2005 : du neuf sur la TNT

Souvenez vous d’une époque ancienne, où la TNT n’était pas encore déployée partout… C’était bien le cas le 19 juillet 2005, date à laquelle le CSA annonce avoir délivré les autorisations pour la diffusion de huit nouvelles chaînes.

Ainsi furent autorisées à émettre quatre chaînes gratuites : BFM TV, Jeunesse TV, Europe 2 TV et I-Télé et quatre chaînes payantes : Canal J, Canal+ Cinéma/Sport et Planète. Pour les chaînes gratuites, la diffusion pouvait commencer dès le 1er septembre 2005, tandis que pour les chaînes payantes, un délai de 6 mois leur était accordé pour démarrer.