Concours Univers Freebox : tentez votre chance pour gagner un smartphone 5G

Univers Freebox organise un nouveau concours vous permettant de remporter un smartphone compatible 5G. Il y en aura d’ailleurs plusieurs durant l’été.

Et un de plus. Nous organisons en effet un nouveau concours pour gagner un smartphone. Il s’agit du Realme 8 5G que nous avons testé et que la marque nous permet de faire gagner à nos fidèles lecteurs.

Au-delà de la 5G récemment lancée en France, ce modèle à petit prix a comme atouts l’écran 90 Hz pour plus de fluidité, le mini-jack, la batterie 5 000 mAh assurant une bonne autonomie, la charge filaire en 18 Watts et une interface à jour.