Android 12 : une nouvelle fonction permettra de jouer à un jeu avant même de l’avoir téléchargé intégralement

Une nouvelle fonction d’Android 12 permettra de prioriser les fichiers nécessaires au lancement d’un jeu afin de pouvoir y jouer alors que son téléchargement est toujours en cours.

Jouer à un jeu en cours de téléchargement, ça sera bientôt possible sur Android 12 ! Google a récemment annoncé, lors de sa conférence « Games Developer Summit » dédiée aux développeurs de jeux, une nouvelle fonctionnalité sur Android 12 permettant aux utilisateurs de jouer à un jeu alors qu’il n’est pas encore complètement téléchargé.

Une démonstration de cette nouvelle fonction est montrée dans la vidéo ci-dessous.



Grâce à la fonction « Play as you download », on peut voir sur l’écran de droite que l’installation du jeu débute à 18% du téléchargement et qu’il est possible de lancer le jeu en quelques secondes contrairement à l’écran de gauche qui ne bénéficie pas de la fonction. Si le jeu est accessible plus rapidement, c’est parce que la fonction permet de télécharger en priorité les éléments nécessaires au lancement du jeu, puis le reste des données se télécharge en tâche de fond.

Ainsi, Google précise qu’un jeu de 400 Mo sera disponible en 10 secondes contre plusieurs minutes auparavant. Cette fonctionnalité ne nécessite aucune modification des développeurs tiers sur leurs jeux, à condition que le nouveau format Android App Bundle soit bien utilisé pour ces derniers. L’optimisation sera directement effectuée par les équipes de la firme de Mountain View.

Enfin, le groupe a également dévoilé un panneau de configuration nommé le « Game dashboard ». Grâce à ce dernier, il sera possible d’avoir rapidement accès à divers outils et paramètres en jeu.