Trois forfaits 40, 100 et 200 Go à prix cassé chez Red by SFR et Bouygues Telecom

L’heure n’est pas encore à la trêve entre SFR et Bouygues Telecom. Les deux opérateurs s’affrontent en effet à coups d’offres promotionnelles sur les forfaits mobiles.

Jusqu’au 8 juillet, la marque low cost de SFR commercialise des forfaits 40, 100 et 200 Go sans engagement à respectivement 10, 12 et 15 euros par mois.

Limités à la 4G, ces forfaits mobiles intègrent les appels, SMS et MMS en illimité. Ils prévoient même du roaming depuis l’UE et les DOM avec une enveloppe data supplémentaire comprise entre 6 et 15 Go, selon l’offre.

De son côté, Bouygues Telecom a riposté avec des forfaits 40, 100 et 200 Go à 9,99, 11,99 et 14,99 euros. Là encore, il est question d’appels, SMS et MMS illimités et de roaming (mais avec une déduction de l’enveloppe data principale cette fois). En sus, l’option b.tv, donnant accès à plus de 70 chaines TV depuis le mobile, est offerte pendant un mois avant de passer à 3 euros par mois au lieu de 6 euros.