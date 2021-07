Déploiement de la 5G : plus actif que ses rivaux réunis, Free Mobile franchit le cap des 10 000 sites

Free a été actif sur la 4G en juin, mais également sur la 5G. Au 1er juillet, l’opérateur de Xavier Niel comptait une nouvelle fois plus de nouveaux sites 5G opérationnels que ses rivaux. Il franchit même le cap symbolique 10 000.

L’ANFR vient de publier son observatoire du déploiement de la 5G. Au 1er juillet 2021, 31 580 sites étaient autorisés, dont 16 974 techniquement opérationnels.

Free reste largement devant ses trois rivaux, toutes fréquences confondues, franchissant d’ailleurs la barre symbolique des 10 000 sites 5G opérationnels. L’opérateur de Xavier Niel a légèrement ralenti, mais maintient tout de même la cadence sur la bande 700 MHz lui permettant de revendiquer le plus grand réseau 5G de France (il a annoncé dépasser les 50 % en mai dernier et cible les 80 % de la population à fin 2021). Sur 10 250, 10 248 opèrent sur cette bande de fréquences assurant une meilleure couverture et une meilleure pénétration des bâtiments. Le telco avait activé 720 sites en avril 2021 et 780 en mai 2021. Il a en activé 664 en juin 2021. Suit Bouygues Telecom, avec 3 150 sites, qui a dépassé le seuil des 3 000 euros. S’ils s’en rapprochent, Orange et SFR sont toujours sous la barre des 2 000.

Le classement s’établit comme suit :

Free Mobile : 10 250 sites 5G opérationnels (+ 664 en mai 2021)

Bouygues Telecom : 3 150 sites 5G opérationnels (+ 197)

Orange : 1 869 sites 5G opérationnels (+ 210)

SFR : 1 705 sites 5G opérationnels (+ 211)

Free plus actif que ses concurrents réunis, toujours à fond sur la 700 MHz

À l’issue du mois de juin 2021, Free Mobile comptait 664 sites supplémentaires opérant sur la 5G, dont 664 sur la bande 700 MHz permettant une meilleure couverture et 160 sur la bande 3,5 GHz offrant de meilleurs débits. C’est plus que les 618 pour les rivaux réunis. Dans le détail, on en compte 211 nouveaux pour SFR, 210 nouveaux pour Orange et 197 nouveaux pour Bouygues Telecom.

Orange toujours premier sur la 5G 3,5 GHz, SFR se réveille



Orange reste toujours premier sur la bande des 3,5 GHz avec 1 594 sites opérationnels sur cette bande de fréquence dite “cœur”. Il est devant Free Mobile, Bouygues et SFR avec 1 303, 1 187 et 911 nouveaux sites respectivement. Si l’opérateur au carré rouge ferme la marche sur le nombre de sites 5G 3,5 GHz, il continue de cravacher pour rattraper son retard. Avec 213 nouveaux sites opérationnels, il a activé presque autant qu’Orange et quelques dizaines de plus que Free Mobile (+ 160) et Bouygues Telecom (+157).