C’est parti pour la nouvelle plateforme de VOD gratuite “RMC-BFM Play”, bientôt disponible sur les box des opérateurs

Altice Media lance aujourd’hui sa nouvelle plateforme VOD gratuite de TV en direct, de replays et de contenus exclusifs. Baptisée RMC BFM Play, celle-ci renforce l’accessibilité des programmes des chaînes du groupe en intégrant des fonctionnalités dans l’air du temps tout en valorisant les thématiques d’information, de décryptage et de découverte.

“RMC BFM Play, du direct, des replays, des avant-premières et des exclusivités”, la nouvelle plateforme de VOD gratuite des chaînes RMC Découverte, RMC Story, BFMTV, BFM Business, 01TV et des chaînes locales BFM Paris, Lyon, Grand Lille, Grand Littoral et BFM DICI, vit ses premières heures. Côté distribution,“disponible au lancement sur le web, l’App Store et Google Play, RMC BFM Play sera disponible par la suite sur les TV connectées et sur les box opérateurs”, annonce un communiqué.

A l’instar de my TF1 et 6play, les chaînes du groupe de Patrick Drahi s’unifient dans un seul et même service, en lieu et place des replays dissociés de chacune des chaînes. Sur l’interface, sont proposés, du direct mais aussi tous les programmes des chaînes à la demande disponibles juste après la diffusion ou en avant-première avec un catalogue riche de milliers de vidéos disponibles entre 7 et 30 jours. Chaque contenu bénéficie également d’un enrichissement éditorial complet (bandes annonces, bonus vidéo, photos, fiches personnalités…).

Ce nouveau service est également une plateforme AVOD gratuite et financée par la publicité, permettant de proposer des contenus exclusifs, non diffusés sur les chaînes linéaires. Par exemple, en exclusivité au lancement : The Clinton Affair, une série en 7 épisodes sur l’affaire Monica Lewinsky, ou Duck Dynasty l’une des séries de « factual entertainment » qui a battu des records d’audience aux Etats-Unis.

RMC BFM Play, du direct, des replays, des avant-premières et exclusivités gratuitement ! 🎉 Disponible dès à présent

💻:https://t.co/g6pncdozco

📲 : https://t.co/otDyW8aCcl pic.twitter.com/fRAd7kAxs8 — RMC BFM Play (@RMC_BFM_Play) June 24, 2021

A retrouver aussi, des bonus, podcasts et productions regroupées en thématiques en fonction des centres d’intérêts (Crime, Histoire, Voitures, Construction, Société, Lifestyle …). Sur le volet AVOD, RMC BFM Play s’appuie sur un partenariat avec Alchimie. L’accord porte sur un catalogue de 60.000 heures de contenus mais aussi sur la distribution d’un ensemble de documentaires exclusifs.

Au rang des autres fonctionnalités au lancement, figure la reprise de lecture entre smartphone, ordinateur et tablette. Ou encore un système de recommandations et la rubrique “Ma Liste”, de quoi faciliter l’accès aux programmes favoris et de permettre de créer une chaîne à la demande personnalisée.