Freebox : Le nouveau service Sybel lance une grosse promo

Le nouveau service de streaming audio est à moitié prix durant 6 mois

Nous vous annoncions lundi l’arrivée de Sybel sur Freebox, une nouvelle plateforme de streaming audio. Celle-ci vous permet d’accéder à des centaines de podcasts en tout genre et de découvrir de nombreuses créations exclusives. Sybel propose déjà une partie de ses contenus gratuitement, en général le premier épisode d’une série. Mais la plateforme va plus loin en proposant une jolie promotion à 1,49€/mois durant 6 mois au lieu de 3,99€/mois.

Pour rappel, Sybel propose des documentaires, podcasts narratifs, séries audio, développement personnel, espace jeunesse, etc. La plateforme intègre également des recommandations basées sur vos écoutes précédentes et vos centres d’intérêts. Comme sur un service de streaming vidéo, il est possible de créer des profils pour toute la famille, afin que chacun bénéficie de ses propres recommandions, ou n’accède qu’aux podcast destinés aux enfants par exemple. Pour découvrir les contenus de Sybel, il suffit de se rendre dans le vidéo club ou la rubrique VOD de votre Freebox.

