Choc des smartphones 5G à petit prix chez Free Mobile : Motorola Moto G50 5G ou Xiaomi Redmi Note 10 5G ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à moins de 250 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Motorola Moto G50 5G ou Xiaomi Redmi Note 10 5G, affichés à 249 et 229 euros.

L’écran : Xiaomi



Dalle IPS et diagonale de 6,5 pouces pour les deux, mais meilleure définition et poinçon plus discret dans le cas du Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (6,5 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et poinçon) Motorola Moto G50 5G (6,5 pouces, HD+, IPS, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : ex æquo



Dans les deux cas, on a un processeur octa-core associé à 4 Go de mémoire vive, ainsi qu’une compatibilité 5G. Pas de grosses performances à attendre, mais assez sous le pied pour avoir un smartphone réactif.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM)

La photo : Motorola



Si aucun de ces smartphones ne s’annonce comme un champion de la photo, le Motorola en propose un petit peu plus au niveau du capteur macro et du capteur à selfies. L’un comme l’autre ne propose pas l’ultra grand-angle.

Notre classement :

Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo



Les deux smartphones ont une batterie 5 000 mAh pour assurer les deux jours d’autonomie sans grosse restriction. Le Xiaomi offre une charge légèrement plus puissante.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Les deux smartphones jouent dans la même cour sur pas mal d’aspects. Le Xiaomi profite toutefois d’un écran mieux défini et d’une charge légèrement plus puissante. Maintenant, il y a cette offre de remboursement de 50 euros dont profite le Motorola et qui peut peser dans la balance si votre budget est plutôt serré.