Clin d’oeil : ce pylône de Bouygues met des bâtons dans les roues du tracteur

Une meilleure couverture réseau mobile dans une commune, mais aussi quelques déconvenues pour un agriculteur. Un pylône l’empêche tout simplement de travailler.

Rendez-vous à Saint-Jean-de-Boiseau, dans le département de la Loire-Atlantique, où Bouygues Telecom a installé un pylône malgré l’opposition rencontrée. Au-delà des protestations classiques telles que le manque de communication et l’absence de concertation, il y a celle de Yannick Ardois, agriculteur, gêné dans son travail.

Le pylône est en effet installé au niveau du chemin de l’Higonnière, emprunté par les promeneurs pour descendre du coteau vers les prairies de Loire, mais également utilisé pour l’accès à son champ de blé. Le socle en béton clôturé occupe une partie du chemin et empêche ainsi le passage de ses machines. Bref, impossible pour lui d’aller moissonner.



Crédit photo : Nantes Métropole

“L’agriculteur ne pourra pas moissonner son champ de blé parce que Bouygues pose son pylône. C’est ubuesque”, peste le collectif qui a tenté de faire barrage depuis l’annonce du projet en novembre 2019, via une pétition et un recours devant la métropole. “Bouygues est dans son bon droit. Il s’installe sur un terrain privé. Tout est conforme. Je peux avoir une position personnelle, par contre, en tant que maire, je n’ai pas les moyens de m’opposer”, explique le maire Pascal Pras, qui avait tenté de faire annuler le projet. Et d’ajouter : “Les collectivités qui le font perdent au tribunal”.