Pluto TV débarque sur les Smart TV de LG avec de nombreuses chaînes

Pluto TV, le service AVOD américain, signe un partenariat avec LG Electronics. L’application Pluto TV débarque sur les Smart TV LG en France.

Pluto TV, le service de télévision en streaming gratuit de ViacomCBS, et LG Electronics ont annoncé ce jeudi 3 juin la signature d’un partenariat global. Ce partenariat comprend l’intégration de l’application Pluto TV dans les équipements connectés LG et l’arrivée d’une sélection de chaînes Pluto TV au sein de l’application LG Channels.

Cet accord concerne l’Espagne, ainsi que la France, et ouvre l’accès à l’ensemble de l’offre avec près de 50 chaînes issues du catalogue de contenus de ViacomCBS et un grand nombre d’éditeurs et distributeurs internationaux et français.

Plus tard dans l’année, une sélection de 30 chaînes issues de l’offre Pluto TV sera disponible dans l’application LG Channels.

L’application Pluto TV est compatible avec tous les téléviseurs LG construits entre 2016 et 2021 embarquant la technologie webOS.