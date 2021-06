Choc des smartphones à petit prix chez Free Mobile : Nokia 2.4 ou TCL 20 SE ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Nokia 2.4 et TCL 20 SE, proposés à respectivement 139 et 149 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : ex æquo



Dalle IPS, définition HD+ et encoche goutte d’eau, les écrans des TCL 20 SE et Nokia 2.4 affichent les mêmes prestations. En fonction du format recherché, certains pourront préférer l’écran un poil plus grand du TCL 20 SE ou au contraire celui légèrement petit du Nokia 2.4.

Notre classement :

TCL 20 SE (6,82 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau) Nokia 2.4 (6,5 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau)

Les performances : TCL



Le Nokia 2.4 a certes un processeur légèrement plus véloce, mais surtout deux fois moins de mémoire vive. Cela annonce moins de souplesse en multitâche. Dans les deux cas, pas de 5G. Les deux plates-formes Qualcomm et MediaTek choisies limitent ces smartphones à la 4G.

Notre classement :

TCL 20 SE (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM) Nokia 2.4 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio P22 avec 2 Go de RAM)

La photo : TCL



La partie photo du modèle TCL s’annonce plus intéressante avec un capteur principal légèrement mieux défini, un capteur ultra grand-angle pas foufou mais présent (absent chez le rival) et un capteur frontal légèrement mieux défini. Le reste n’est qu’histoire de capteurs 2 Mégapixels dont on n’attend pas spécialement grand-chose dans les faits. Dans les deux cas, au regard du positionnement entrée de gamme, il ne faudra toutefois pas s’attendre à des étincelles.

Notre classement :

TCL 20 SE (16/5/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) Nokia 2.4 (13/2 Mégapixels au dos, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : TCL

Le TCL 20 SE embarque une batterie de 5 000 mAh qui laisse espérer les 2 jours d’autonomie, mais supporte également la charge 18 Watts via l’USB-C qui rendra les temps de charge acceptables. Double carte rouge pour le Nokia 2.4 avec une charge en 5 Watts et une connectique Micro-USB que l’on aimerait bien voir disparaître des radars.

Notre classement :

TCL 20 SE (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts via l’USB-C) Nokia 2.4 (batterie 4 500 mAh et charge 5 Watts via le Micro-USB)

Le choix d’Univers Freebox : TCL 20 SE



Plus grande diagonale pour la consultation de contenus, plus de mémoire vive pour la souplesse en multitâche, plus en photo et plus de puissance pour la charge. Mais également plus de stockage, avec 64 Go contre 32 Go chez le rival, et plus de son, avec un double haut-parleur stéréo non proposé en face. Pour 10 euros supplémentaires, sans compter l’offre de remboursement de 20 euros dont il bénéficie, le TCL 20 SE en propose davantage à plusieurs niveaux et se présente ainsi comme une meilleure option si vous comptez rester sous la barre des 150 euros.