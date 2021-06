Ligue 1 : Bein Sports prêt pour un accord de diffusion

Attendue par Canal+ et la LFP, la chaîne semble disposée à boucler un accord de diffusion de la Ligue 1, mais pas sans contreparties.

BeIN Sports pose quelques conditions pour prendre en charge le championnat Français. Après l’échec de Téléfoot cette saison, la question du diffuseur de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons se fait de plus en plus pressantes. Les regards de Canal+ et de la LFP se tournent vers la chaîne qatari, avec un plan “idéal” nécessitant son accord.

Pour rappel, le souhait de Canal+ et la LFP est le suivant : céder les affiches du samedi après midi et du dimanche soir à la chaîne cryptée et lancer une chaîne dédiée au reste des matchs sur beIN. Cependant, la chaîne était très frileuse à l’idée de s’embarquer dans la diffusion de l’intégralité des matchs. D’après les informations de l’Equipe, la position du diffuseur commence à infléchir. La chaîne serait ainsi prête à s’engager, mais veut poser des conditions.

Déjà engagée sur la Ligue 2 pour 32 millions d’euros, beIN demande à baisser le prix de ce contrat, pour atteindre un tarif de 20 millions d’euros avec en contrepartie la reprise de 8 matchs supplémentaires laissés sans diffuseurs après la faillite de Mediapro. Autre ristourne sur la table, celle des droits internationaux de la L1 commercialisés par beIN pour 75 millions d’euros. Si ces conditions sont acceptées, la chaîne pourrait alors lancer, avec Canal+, la diffusion d’une chaîne dédiée au football français.