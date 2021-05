Mediawan (Xavier Niel) signe avec Pluto TV pour 12 nouvelles chaînes gratuites sur Freebox Pop et mini 4K

12 chaînes gratuites supplémentaires arrivent sur la plateforme AVOD lancée en début d’année en France.

Une alliance pour 1000 heures de contenus accessibles gratuitement. Près de 6 ans après sa création, le studio de production créé par Xavier Niel et Mathieu Pigasse s’est imposé comme l’un des leader européen et continue la signature de partenariats ambitieux. Cette fois, Mediawan s’acoquine avec la plateforme VOD financée par la publicité Pluto TV.

Suite à cet accord, Mediawan apportera ainsi plus de 1000 heures de programmes français au service AVOD de ViacomCBS, ajoutant ainsi 12 nouvelles chaînes linéaires à Pluto TV, et deux supplémentaires dans 18 pays d’Amérique Latine. Parmi ces douze canaux, quatre sont dédiées aux productions cultes d’AB durant les années 90, comme Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles ou encore Les filles d’à côté, déjà accessibles.

D’après l’un des dirigeant de Pluto TV, plusieurs séries assez anciennes comme Alerte à Malibu ou même Derrick sont extrêmement populaires sur la plateforme dans plusieurs pays. “Ce sont les programmes qui ont fait l’âge d’or de la TV linéaire et nous voulons les mettre sous les feux des projecteurs sur Pluto TV. Plus que jamais durant la pandémie, nous avons vu notre audience demander à se plonger dans ces séries cultes qui les ont vu grandir, tandis que les plus jeunes apprécient découvrir un aperçu de ce qu’étaient les années 80 ou 90“, explique-t-il. Outre les chaînes dédiées à une production en particulier, une chaîne nommée “Instant Saga”, avec des programmes comme “Le château des Oliviers” ou “Coeurs brûlés” est également dès à présent disponible.

Grâce à l’accord signé avec le studio, Pluto TV lancera prochainement ses chaînes originales Pluto TV Sci-Fi, Pluto TV Horreur et Pluto TV Thriller avec 150 nouveaux films produits ou détenus par le studio français. Le service compte désormais près de 50 chaînes gratuites en France, et vise la centaine de canaux linéaires à la fin de l’année 2021. Si vous souhaitez découvrir le service disponible sur Freebox mini 4K et Pop, vous pouvez retrouver notre test en cliquant sur ce lien.

Source : Variety