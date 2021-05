Free en route vers l’ouverture d’une nouvelle boutique mais où au juste ?

Et une énigme supplémentaire pour fair deviner dans quelle ville Free va ouvrir prochainement un nouveau Free Center.

Disposant de 127 boutiques, l’opérateur de Xavier Niel doit garder le cap s’il veut parvenir atteindre son objectif, passer la barre des 200 boutiques d’ici à 2023. Pour ce faire, Free continue les annonces dans le but d’améliorer le maillage de son réseau de distribution. S’il prévoit d’inaugurer dans les prochaines semaines une seconde boutique à Limoges, l’opérateur a également un autre projet d’implantation dans sa besace. Ce matin, un indice fait son apparition sur le compte Twitter des Free Centers : on y retrouve un logo en forme de A avec une Freebox Pop miniature. A vos claviers.

Pour rappel, Free a ouvert ce mois-ci pas moins de 14 boutiques dans l’Hexagone :

Rennes : Carrefour Rennes Cesson

Collégien : Carrefour Bay 2 (Seine-et-Marne)

Pau : Carrefour Lescar

Saint Etienne : Auchan Villars

Les Sables d’Olonne : Centre Commercial Ylium

Marseille : Centre Commercial La Valentine

Saint Omer : Auchan Longuenesse

Vannes : Centre Commercial Carrefour Vannes

le Centre Commercial Carrefour Ormesson, dans le Val-de-Marne.

Châlons-en-Champagne : Centre commercial Croix Dampierre

Toulouse : Labège 2.

Flins-sur-Seine : Carrefour Flins.

Metz : Auchan Semécourt

Montauban : Auchan Les Trois Rivières.

Free propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.