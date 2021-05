Lifting total pour le service Youboox, offert pendant un mois aux abonnés Freebox

Une véritable remise à neuf. Le service de lecture en ligne Youboox, disponible en option pour les abonnés Freebox, a complètement revu son identité graphique. Univers Freebox vous propose un tour d’horizon des changements.

Nouveau logo, nouveau site, nouveau Youboox. Le service de streaming a fait son ménage de printemps avec un rebranding complet, exit le rouge pour une interface un peu plus moderne et des couleurs plus nuancées. La majorité du changement est notable sur le site web de la marque, mais des modifications esthétiques ont également été apportées sur les applications mobiles sur Android et iOS.

Pour rappel, Youboox est disponible en option pour les abonnés Freebox dans une offre dédiée pour 7.99€/mois. Si vous souhaitez découvrir le service de streaming, sachez qu’il est proposé avec 30 jours offerts et propose des livres et BD en illimité, un livre audio par mois, l’accès à la presse en illimité et la possibilité de lire vos livres hors connexion. Le service est disponible sur Android, iOS mais aussi sur navigateur.

Le code couleur a bien évolué pour s’orienter vers des teintes plus sombres, avec une mise en avant des différentes catégories via des dégradés de couleurs allant vers le clair. Le rouge des débuts passe à la corbeille, pour un visuel plus moderne. Les catégories sont toujours présentées sous la forme d’un bandeau proposant de nombreux ouvrages ou titres de presse, avec la possibilité d’en découvrir plus. Le logo a également été revisité, plus épuré, au design minimaliste.

Le tout est accompagné d’un nouveau slogan : “L’appli de tous les lecteurs”, soulignant bien la diversité de contenus présente dans le service : livres audio, cuisine, développement personnel, fiction, BD…

Une modernisation qui est pour l’instant uniquement esthétique. Le lecteur sur navigateur et sur mobile n’a pour sa part pas changé et aucune nouvelle fonctionnalité n’a été implémentée à notre connaissance avec ce rebranding.