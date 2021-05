Free va lancer une nouvelle offre Freebox

Les ventes privées Freebox Révolution avec Tv by Canal reviennent demain sur Veepee.

L’opérateur de Xavier Niel fait une pause avec ses offres mobiles hebdomadaires sur le site d’e-commerce Veepee. A la place, Free prévoit de lancer ce jeudi 27 mai à 19h une offre spéciale Freebox Révolution avec TV by Canal en fibre et ADSL.

Il devrait s’agir d’un abonnement à 9,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€/mois avec un engagement d’un an. Ou encore d’une offre à 19,99€/mois pendant 1 an (dans la limite de 12 mensualités au tarif promotionnel) dont les 3 premiers mois offerts, puis 39,99€/mois, comme ce fut le cas en décembre dernier.