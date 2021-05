Choc des smartphones chez Free Mobile : Oppo A94 5G ou Samsung Galaxy A32 5G ?

La boutique Free Mobile propose actuellement des smartphones Oppo A94 5G et Samsung Galaxy A32 5G, deux modèles 5G à moins de 350 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A94 5G à 339 euros et Samsung Galaxy A32 5G à 329 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Oppo



Diagonale d’environ 6,5 pouces pour les deux, mais une dalle AMOLED, une meilleure définition et un poinçon plus discret pour l’Oppo A94 5G.

Notre classement :

Oppo A94 5G (6,43 pouces, AMOLED, FHD+ et poinçon excentré) Samsung Galaxy A32 5G (6,5 pouces, HD+, IPS, encoche goutte d’eau)

Performances : Oppo

L’Oppo A94 5G en promet plus que le Samsung Galaxy A32 5G avec son processeur plus véloce pour les tâches gourmandes et une mémoire vive deux fois plus importante pour le multitâche. Dans les deux cas, la plate-forme MediaTek choisie assure une compatibilité avec la 5G.

Notre classement :

Oppo A94 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Dimensity 800U, mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A32 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 720, mémoire vive 4 Go)

La photo : ex æquo



Un peu plus pour la macro, un peu plus pour les selfies. Les deux smartphones annoncent globalement les mêmes prestations, avec un capteur principal de 48 Mégapixels, un capteur 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle et d’autres capteurs 2 ou 5 Mégapixels surtout là pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Oppo A94 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A32 5G (48/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et charge : ex æquo

Chacun son atout. L’Oppo profite d’une charge deux fois plus rapide, tandis que le Samsung embarque une batterie de plus grosse capacité.

Notre classement :

Oppo A94 5G (batterie 4 310 mAh, charge 30 Watts) Samsung Galaxy A32 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

VERDICT : Oppo



Dans ce face-à-face, l’Oppo A94 5G propose la solution la plus intéressante en termes de performances, d’écran et de charge. On note toutefois le recours, comme chez le rival, à des petits capteurs photo pour gonfler la fiche technique. Mieux vaut en effet ne pas attendre grand-chose en macro avec un capteur 2 Mégapixels. Pour plus d’infos, vous pouvez retrouver le test complet réalisé par Univers Freebox.