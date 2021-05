Free ouvre son 125e Free Center et lance une nouvelle énigme

Et un de plus. Free inaugure une 125e boutique. Deux autres emboîteront le pas dans 2 jours.

Depuis le 19 mai et la réouverture des centres commerciaux, Free enchaîne les ouvertures de boutiques. L’opérateur de Xavier Niel a ainsi inauguré 12 boutiques, pas moins de huit le 20 mai, trois autres deux jours plus tard, et une dernière hier dans les Yvelines au sein centre commercial Carrefour de Flins-sur-Seine.

Pour rappel, Free comptera 127 boutiques d’ici la fin du mois et prévoit de passer la barre des 200 Free Centers d’ici 2023. Prochaine ouverture prévue le 28 mai à Metz au Centre Commercial Auchan Semécourt et à Montauban à Auchan Les Trois Rivières.

Dans son élan, l’opérateur de Xavier Niel lance comme souvent une nouvelle énigme afin de faire deviner dans quelle ville il prévoit d’ouvrir bientôt une nouvelle boutique. Etrange, l’indice laisse apparaître une fusée au design particulier.