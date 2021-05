Smartphones : Xiaomi veut démocratiser la 5G, Qualcomm annonce un chipset compatible

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : des modèles 5G à petit prix disponibles en France et un nouveau chipset 5G pour les smartphones haut de gamme.



Annoncé en mars dernier, au milieu d’un paquet d’autres modèles, le smartphone Redmi Note 10 5G est désormais disponible en France. Il coûte 229,90 euros dans une configuration avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 269,90 euros avec deux fois plus de stockage. Dans les grandes lignes, il propose la 5G grâce au chipset Dimensity 700 de MediaTek, une batterie 5 000 mAh supportant la charge 18 Watts, un écran FHD+ 90 Hz et un capteur photo principal de 48 Mégapixels. Le capteur biométrique prend place sur le côté et la connectique mini-jack répond présente.

De son côté, la marque Poco, chapeautée par Xiaomi, a annoncé l’arrivée sur le marché français du M3 Pro, lui destiné à rendre la 5G accessible au plus grand nombre, avec des tarifs de 199,90 et 229,90 euros pour des configurations 4 + 64 et 6 + 128 Go. Côté caractéristiques techniques, on a le chipset Dimensity 700 apportant la 5G, l’écran FHD+ 90 Hz, le capteur photo 48 Mégapixels au dos, le lecteur d’empreintes au niveau du bouton d’alimentation et la batterie 5 000 mAh rechargeable en 18 Watts. Oui, il s’agit du Redmi Note 10 5G avec un design légèrement différent et un autre nom. Nos confrères de Frandroid résument assez bien la chose de manière imagée : “le Poco M3 Pro est grosso modo un Redmi Note 10 5G avec une moustache”.

Enfin, Qualcomm a présenté sa nouvelle plate-forme Snapdragon 778G pensée pour les smartphones haut de gamme (mais pas ultra premium, qui s’équiperont plutôt avec la famille S800). Elle apporte un processeur octa-core 2,4 GHz, gère jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et prend en charge les écrans FHD+ 144 Hz. On a également un support de la 5G jusqu’à 3,7 Gbit/s, du Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Les premiers smartphones en Snapdragon 778G sont attendus au cours du deuxième trimestre 2021.

Sans oublier d’évoquer la présentation d’Android 12, le nouvel OS mobile de Google dont la version finale arrivera plus tard dans l’année avec plusieurs nouveautés telles que le design Material You.