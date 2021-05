Totalement Fibrés : Free s’autobride, quelle sera la nouvelle offre annoncée par Free Mobile ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Cette semaine, nous revenons évidemment sur les résultats trimestriels de Free, puis nous nous interrogerons sur une des annonces de l’opérateur de Xavier Niel sur de nouvelles offres mobile. Et comme d’habitude, nos chroniques sur l’actu des télécoms, avec le Up and Down, l’info à toute vitesse…