Free Mobile revendique “une satisfaction plus élevée” chez ses abonnés qu’ailleurs

Iliad dévoile le résultat d’une étude commandée à l’Ifop. Les abonnés Free Mobile semblent plus satisfaits que chez les autres opérateurs.

Une qualité de service qui s’améliore au fil du déploiement de son réseau 4G, Free réduit jour après jour l’écart sur ses concurrents en matière de couverture, 98,5% de la population capte aujourd’hui ses antennes. L’opérateur peut également se féliciter d’avoir mis en service 20 000 sites près de 10 ans.

L’itinérance Orange devenant marginal et les débits s’améliorant, la satisfaction des abonnés semble elle aussi progresser. Selon une étude de l’Ifop commandée par Iliad et dévoilée hier en marge de la présentation des résultats trimestriels du groupe, les abonnés Free Mobile apparaissent les plus satisfaits de le leur opérateur. Chez SFR, Orange et Bouygues, le taux de satisfaction serait plus bas. Aujourd’hui, 51%des abonnés Free Mobile recommanderaient fortement l’opérateur de Xavier Niel.

L’opérateur l’assure, l’indicateur de satisfaction client (NPS) se maintient à des niveaux élevés. Reste désormais à savoir si la stratégie de Free sur la 5G satisfera les abonnés. L’opérateur adresse une plus grande partie du territoire via la bande 700 MHz pour passer plus d’obstacles et tend à offrir des débits plus élevés avec la bande 3,5 GHz. Le tout au prix de la 4G.