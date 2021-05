France 4 sauvée, la chaîne va continuer d’émettre sur la TNT

Emmanuel Macron a annoncé hier la survie de France 4. La chaîne continuera sa diffusion et ses programmes sur le canal 14.

On dit merci qui ? En sursis depuis l’été dernier, France 4 devait disparaître une bonne fois pour toute en août prochain. Ses bons et loyaux services durant les confinements son utilité sociale ont finalement changé la donne. La présidente de France Télévisions l’a bien compris en défendant le 10 mai dernier la chaîne disponible sur la TNT. A son sens, face à la fracture numérique, France 4 est un moyen de fournir de l’information à tous les publics, y compris les plus jeunes. “C’est à l’état qu’il appartient de décider si nous pouvons continuer ce canal 14 ou si nous devons l’arrêter“, a-t-elle d’ailleurs affirmé.

Delphine Ernotte n’est pas la seule à défendre l’utilité de cette chaîne, puisque 42 sénateurs de tout bord ont demandé au gouvernement de revenir sur sa décision de supprimer la chaîne publique. Cette mobilisation n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourd puisqu’Emmanuel Macron, lui même, a finalement décidé de la survie de la chaîne. Un tweet ce mardi 18 mai en fin de journée et le tour est joué : “Chaîne de l’animation et de l’éducation, France 4 a pris une place à part dans les foyers, notamment depuis la pandémie. Je souhaite qu’elle poursuive sa mission autour de deux axes : jeunesse en journée, culture en soirée, pour prolonger le succès de l’expérience Culturebox.”

La chaîne éphémère, installée de puis le 1er mai en soirée sur France 4 va également poursuivre l’aventure au-delà du 1er août, date initiale de son clap de fin.