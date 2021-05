Iliad ne connaît pas la crise en Italie et enchaîne les performances

Un chiffre d’affaire en hausse et désormais près de 10% de part de marché, Iliad continue son ascension en Italie.

“Malgré un contexte peu favorable à un nouvel entrant, avec un churn de marché en baisse du fait de la fermeture des centres commerciaux, Iliad Italia a recruté

305 000 nouveaux abonnés au 1er trimestre”, annonce aujourd’hui l’opérateur lors de la publication des résultats trimestriels du groupe de Xavier Niel. Fin mars, Iliad comptait 7,54 millions d’abonnés de l’autre côté des Alpes, soit près de 10% de part de marché.

Côté déploiement, l’opérateur ne chôme pas non plus en se montrant une nouvelle fois dynamique lors des trois premiers mois de l’année. A fin avril, Iliad comptait ainsi 7 285 sites mobiles activés, “en ligne avec l’objectif d’atteindre environ 8 500 sites actifs à fin 2021.” Autre point de satisfaction, l’augmentation du trafic sur le réseau propre de l’opérateur a un impact positif sur sa rentabilité. Iliad anticipe désormais l’atteinte d’un EBITDAaL positif au cours du 2ème trimestre 2021. Les voyants sont également au vert financièrement, le chiffre d’affaires de 188 millions d’euros apparaît en hausse de 25,1%. Autre relais de croissance attendu, le lancement de la Freebox et des offres fixes de l’opérateur dans le pays. La commercialisation est aujourd’hui officiellement repoussée à la rentrée prochaine, crise sanitaire oblige.