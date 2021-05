Quels sont les atouts de Free ?

A l’heure où la bataille fait rage entre Orange et Free sur le marché de la fibre, une question se pose : qu’est-ce qui a fait sauter le pas aux nouveaux abonnés Freebox ? Voici un nouveau sondage à choix multiples.

On se souvient, L’UFC-Que Choisir a levé le voile en février sur son palmarès annuels des meilleurs FAI. Cette année, Orange conserve encore son fauteuil de leader et fait coup double avant Sosh. Troisième, Free tient son rang. Si l’opérateur historique se démarque par la qualité et la fiabilité du réseau, Free semble lui séduire grâce à ses services et son image. Afin d’en savoir plus sur les véritables atouts de l’opérateur de Xavier Niel, Univers Freebox vous propose un nouveau sondage à choix multiples ( 3 réponses maximum). Innovation, service technique, débits, prix ? A vos claviers !

····· Sondage Quels sont les atouts de Free ? L'innovation (Freebox, services etc)

Des débits plus rapides

La qualité et la fiabilité de son réseau fibre

Délai de raccordement rapide

Service technique ( assistance et temps de réparation )

Des Freebox pour tous les budgets

Ses prix

La transparence

Image dynamique et communication ( infos sur l'arrivée de sa fibre et 5G, news )

La convergence (avantage Freebox+ Forfait mobile)