Freebox TV : du changement dans la zapliste

Avis aux amateurs d’animation jeunesse, la chaîne Toonami change de place sur Freebox TV.

Il y a du changement dans la zapliste : la chaîne dédiée à l’animation et aux programmes jeunesses Toonami, autrefois disponible sur le Canal 151 pour les abonnés Freebox TV By Canal remonte de plusieurs dizaines de canaux pour atteindre la 82e place dans votre liste des chaînes.

Aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur le canal idoine pour bénéficier des programmes de la chaîne, comme le très populaire shonen My Hero Academia. Pour rappel, cette chaîne est également disponible en option pour 0.99€/mois et dans un pack comprenant également les services de VOD Toonami Max et Adult Swim pour 2.99€.