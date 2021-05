Débits sur Netflix en France:: Free se stabilise proche du trio de tête

Comme chaque mois, Netflix publie son ISP Speed Index, qui mesure la vitesse moyenne de ses flux selon les pays et les opérateurs. Si SFR THD reste toujours à la première place, les scores restent serrés

Concrètement, au cours du mois d’avril SFR “câble et FTTH” conserve sa place de numéro un avec un débit moyen de 3,4 Mbits/s un score qui reste stable depuis plusieurs mois. En deuxième position, Bouygues Télécom, et Orange affiche 3,2 Mbits/s un score identique également par rapport au mois précédent A la 3ème place on trouve Free, qui avec avec 3,00 Mbits/s reste stable comparé au moi précédent, suivi par SFR “ADSL” avec 2,8 Mbits/s.