Les astuces Free en vidéo : Partager très simplement les contenus stockés sur le disque dur de votre Freebox avec vos amis

Une astuce simple à découvrir.

Nouveau numéro de notre format Intitulé “Le saviez-vous, nos astuces Free”, il vous proposera de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Nous vous montrons aujourd’hui comment partager du contenu stocké sur votre Freebox avec vos collègues, vos amis ou votre famille. Pour cela rien de plus simple, Freebox OS vous permet d’envoyer vos fichiers à n’importe quelle personne qui le souhaite, via une URL, que l’on peu envoyer par mail par exemple. Ceci n’est cependant possible que pour les possesseur de Freebox Révolution, Freebox Mini 4K, Freebox One ou Freebox Delta

