Free annonce la gratuité des appels et SMS vers l’Ukraine

Free s’adapte à la situation de guerre que vit l’Ukraine et annonce ce soir que les appels et SMS vers ce pays sont désormais gratuits.

Juste après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, free avait annoncé une baisse du tarif des appels vers l’Ukraine. Face à cette invasion et peut être à la réaction de SFR et Orange, tous les abonnés Freebox et Free Mobile bénéficient dès maintenant des communications gratuites vers le pays agressé et même en itinérance depuis l’Ukraine. Free annonce en effet ce soir la gratuité des appels et des SMS depuis la France métropolitaine vers l’Ukraine ainsi qu’en itinérance à l’intérieur de l’Ukraine vers la France ou le reste du monde, au moins jusqu’au 31 mars 2022.

Concrètement les abonnés Free bénéficient des conditions suivantes :

Pour les abonnés mobile Free (Forfait Free, 2€ et Série Free) : Appels vers les fixes et mobiles et SMS depuis la France métropolitaine vers l’Ukraine gratuits

Depuis l’Ukraine : : appels (reçus et émis) et SMS vers l’Ukraine, la France ou le reste du monde gratuits

Pour les abonnés Freebox (tous les forfaits Freebox) : Appels vers les fixes et mobiles en Ukraine : gratuits + coût de mise en relation 0€