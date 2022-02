Arrêt de la diffusion de RT France sur Freebox et Canal+: la chaîne dénonce la décision de l’Union Européenne

La chaîne d’information du Kremlin conteste la décision de l’Union Européenne qui veut l’interdire de diffusion.

Nous vous rapportions ce matin que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. avait annoncé dimanche que, dans le cadre des rétorsions contre la Russie, la chaîne RT France et les autres déclinaisons linguistiques ne pourraient plus diffuser en Europe. La chaîne, diffusée sur la Freebox, dans les offres Canal+ et sur Molotov TV, a dénoncé cette décision.

Dans un communiqué de presse, la chaîne financée par le Kremlin estime que la décision de “la présidente de la Commission européenne, est une violation de l’Etat de droit et va à l’encontre des principes mêmes de la liberté d’expression et d’information. 176 salariés travaillent chez RT France, dont plus de 100 journalistes, des professionnels titulaires de cartes de presse. RT France défendra ses droits et celui de ses salariés et saisira tous les recours juridiques possibles. Le bannissement d’un média n’a aucun fondement juridique. Il y a une législation qui s’applique aux médias. RT France s’est toujours conformée à ses obligations légales et soumis aux obligations qu’elle tenait de sa convention de diffusion. Aucun manquement n’a été constaté qui pourrait justifier une pure et simple censure.“.

Malgré cette protestation, RT France ne devrait plus être autorisée à émettre dans les jours à venir. A cette heure, elle est toujours disponible sur le canal 362 de Freebox TV.