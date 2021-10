Une toute nouvelle chaîne vient de rejoindre Freebox TV et elle est offerte pour son lancement

Une nouvelle chaîne qui arrive au galop.

Nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, c’est désormais effectif, la chaîne Cheval TV vient d’arriver dans le bouquet TV de Free sur la canal 175. Et pour ce lancement, la chaîne est offerte dès maintenant et durant tout le mois de novembre, puis sera facturée 4,99€/mois ainsi que le rapporte tv_pds. Après Equidia et Horse TV le mois dernier, c’est donc une troisième chaîne sur la thématique hippique qui est maintenant disponible sur la Freebox.

Jean Morel, président de Cheval TV indique que : « cette nouvelle chaîne en linéaire manquait cruellement aux milliers de passionnés d’équitation, de sports équestres et de cheval en général, privés d’une telle offre depuis plusieurs années. En lançant Cheval TV à l’occasion d’Equita Lyon et du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, en proposant donc gratuitement de suivre ce que les sports équestres indoor proposent de meilleur en France, nous nous engageons, auprès de la communauté équestre de France, à proposer chaque mois un contenu éditorial d’une grande qualité et d’une grande diversité. »