Les 5 applications gratuites et indispensables disponibles sur Freebox Révolution et Freebox Delta

Cinq applications pour être au top.

Au cours de l’année, Univers Freebox vous propose différents format vidéo sur notre chaîne YouTube, dans lequel vous pouvez découvrir, de façon ludique, des trucs et astuces, des tops ou encore des choses insolites sur Free, les Freebox, Free Mobile ou même plus largement sur les télécoms. Une façon d’apprendre et de s’informer tout en s’amusant.

Nous vous proposons aujourd’hui de (re) découvrir ” les 5 applications indispensables et gratuites disponibles sur la Freebox Révolution et la Freebox Delta” . Bien sûr, les mieux informés d’entre vous connaissent déjà la plupart de ces astuces, mais ce format s’adresse principalement à ceux qui ne suivent pas régulièrement l’actualité de Free.

