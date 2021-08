Abonnés Freebox : Les livraisons d’Apple TV 4K ont débuté sur les chapeaux de roues, mais stagnent depuis le début du mois

Les Apple TV ont commencé à être livrées dès la fin juillet, mais elles arrivent au compte goutte depuis le début du mois d’août.

Le 20 juillet dernier, Free lançait une nouvelle en proposant l’Apple TV 4K à 2€/mois pendant 48 mois pour les abonnés Freebox. Celui-ci vous permettra de tabler sur une date de livraison du nouveau boîtier de la marque de la pomme en fonction des données des autres abonnés. Ainsi les abonnés actuels Freebox Révolution, mini 4K, Pop et Delta ont la possibilité d’acquérir l’Apple TV 4K au même prix avantageux que les nouveaux abonnés Freebox et Delta. La seule différence, l’offre leur est proposée en multi-TV sans coût supplémentaire et en précommande.

Les délais de livraisons annoncés étaient larges puisque Free indiquait 5 à 6 semaines. Cinq semaines plus tard, nous pouvons tirer un premier bilan de ce livraisons grâce à l’outil mis en place par Freebox.toosurtoo . Même si le panel est plutôt faible (seuls les abonnés inscrits sur le site sont prix en compte), et qu’il n’est donc pas totalement représentatif, on constater que les livraisons ont bien débuté, et Free pourrait donc tenir les délais.

Mais en regardant de plus prêt, ce n’est pas si simple. En effet, les abonnés qui ont été livrés, sont ceux qui ont fait le demande d’Apple TV 4K au lancement de l’offre, et la quasi-totalité des livraisons ont été effectuées jusqu’à la fin juillet. Depuis, elles sont presque au point mort, selon les données de Freebox.toosurtoo. Les abonnés qui attendent leur Apple TV 4K devront donc certainement patienter encore un peu.

Etat des livraisons au 23 août selon Freebox.toosurtoo