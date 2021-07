Free présente son nouveau site de l’assistance Freebox et Free Mobile en vidéo

Il y a un mois, Free lançait un tout nouveau site dédié à l’assistance Freebox et Free Mobile.. Plus sobre et plus claire, celui-ci met en avant les différentes offres Freebox et Free Mobile et propose un classement par grandes thématiques des problèmes que le freenautes peuvent rencontrer : Les différentes offres Freebox, les différents forfaits Free Mobile, et enfin “comptes et services”, où l’on retrouve toute l’aide pour gérer son abonnement. Vous pouvez choisir une de ces rubriques, ou faire directement une recherche via le champs idoine.

Afin de présenter les différentes fonctionnalités et contenus proposés par ce nouveau site de l’assistance, Free vient de publier une vidéo sur YouTube

Pour découvrir la nouvelle interface du site de l’assistance, rendez vous sur http://www.free.fr/assistance/