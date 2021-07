Les astuces Free en vidéo : Bénéficiez de jeux vidéo PC gratuits avec la Freebox

Une astuce simple à découvrir.

Même durant les vacances nous vous proposons de nouveaux numéros de notre nouvelle série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui permet de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace. Cette semaine nous vous présentons une offre de jeux PC offerts aux abonnés Freebox Delta, Delta Pop et Delta Apple TV. Bien sur les autres abonnés Freebox qui ont activé l’option Amazon Prime bénéficient également de cette offre

