Canal+ lance deux offres promo sur Veepee, compatibles avec la Freebox

Du cinéma, du sport et des séries en live et en replay, Canal+ a lancé aujourd’hui deux nouvelles offres sur Veepee, accessibles sur les box des opérateurs.

La première offre est proposée à 9,90€/mois durant deux ans, puis 21,99€/mois. Elle intègre les chaînes Canal+ et Canal+ Décalé

La seconde offre est proposée à14,90€/mois pendant deux ans au lieu de 34,90€/mois. Elle intègre les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Family, Canal+ Décalé mais aussi les canaux digitaux Canal+ Premier League, Canal+ Formula On, Canal+ TOP 14 e et Canal+ Moto GP

Pour les deux offres, les frais d’accès sont offerts Elles intègrent également Canal+ à la demande, l’application myCanal ainsi que l’abonnement à Cafeyn, le service de presse en ligne. Enfin, Multisports est offert pendant 3 mois puis 10€/mois sans engagement

Ces offres sont proposées sur le site Veepee.fr jusqu’au 9 août et disponibles par satellite, sur les box opérateurs ADSL/Fibre, TNT, le réseau Internet et/ou le câble auprès de SFR/NC (hors abonnés SFR/NC avec une HD Box). Toutes les chaînes CANAL+ également disponibles par le câble et par la TNT (pour un abonnement par la TNT avec un décodeur tiers, CANAL+ DECALE, CANAL+ SERIES et CANAL+ Family uniquement disponibles via myCANAL depuis PC/Mac, tablette, smartphone, consoles compatibles (PS5, PS4, XBOX – ONE, Series S et X) et téléviseur connecté à Internet compatible).