Free : des précisions sur le nouveau service Freebot

Free nous apporte des précisions sur son nouveau chatbot sur WhatsApp

Nous vous annoncions lundi que l’assistance Free avait lancé un chatbot sur WathsApp, qui permet donc un accès 24h/24 et 7J/7 à une aide en ligne pour les abonnés Free Mobile. Plusieurs précisions nous ont été apportées depuis. Tout d’abord, pour accéder au canal WhatsApp de Free, il vous faut pour le moment passer par l’espace abonné Freebox, dans la rubrique “mon assistance”, que ce soit pour une aide sur le mobile ou sur le mobile.. Mais Free nous précise qu’il réfléchit à d’autres points d’ancrage pour le bouton WhatsApp , afin de faciliter l’accès.

Autre précision importante, si Free indique que si “le Chatbot Mobile ne comprend pas la question posée, ou que la personne souhaite absolument parler à quelqu’un, nous lui proposons bien évidemment l’aide d’un Freehelper. Les Freehelpers sont là pour tout le monde mais il est vrai plus spécifiquement pour toutes les demandes à forte valeur ajoutée.”

Et, de façon plus anecdotique, depuis la dernière mise en prod, Freebot est capable de faire des blagues, à vous de tester !

Free explique que Freebot a été pensé pour l’univers mobile. Il est capable de répondre aux questions des abonnés FreeMobile, mais aussi à des questions concernant les offres et les différents services proposés. Ce service est Intégré aujourd’hui sur sur le canal WhatsApp de Free et bientôt en remplacement du Chatbot Mobile positionné dans l’aide en ligne de notre page de contact Abonné mobile,

Free nous indique que ce nouveau service a été mis en place par collaborateurs et collaboratrices de la Direction Relation abonné, tout comme les développeurs. Nous avons pu recueillir le témoignages de certains d’entre eux :

Céline, Experte Connaissance Administratrice du Chatbot, nous explique ainsi : « Nous avons donné une personnalité à ce Chatbot, il est capable de répondre à certaines questions qui n’ont rien à voir avec une assistance technique ou commerciale. Certes, il ne vous dira pas quel est le sens de la vie, mais nous avons imaginé plusieurs questions que vous pourriez lui poser… à vous de les découvrir ! »

De son coté, Barth, Expert Connaissance Administrateur du Chatbot, indique « Nos expérimentations sur son comportement au fil des différentes phases de bêta-test nous ont permis de chaque fois améliorer ses résultats. Et voir les testeurs ne pas réussir à piéger notre bot était très satisfaisant ! »

Enfin, Estelle, Experte Connaissance Administratrice du Chatbot, rapporte : « Cela a été un sacré challenge pour l’équipe et pour moi d’apprendre à se servir de cet outil et de voir le « cerveau » du Freebot prendre forme petit à petit grâce à nos nombreuses séances d’apprentissage qui se sont déroulées, non sans encombre d’ailleurs . »