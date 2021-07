Un an après le lancement de sa nouvelle offre, Free s’en est enfin sorti avec les migrations des Freebox Delta Pop !

On n’y croyait plus, mais Free a quasiment comblé tout son retard sur les migrations Freebox Delta Pop, alors que cette offre est proposée depuis 1 an

Depuis le lancement de la Freebox Pop, Free propose également son nouveau Player sous Android TV aux abonnés Freebox Delta (nouveaux abonnés ou migrations), qui peuvent le choisir à la place de l’enceinte connectée initialement proposée dans l’offre haut de gamme. Il est proposé sans surcoût. De quoi contenter les fans de la Freebox Delta qui n’ont pas forcément envie d’acheter le Player Free-Devialet, à condition de recevoir sa box.

Presque 100% des livraison ont été effectuées

Comme on peut le constater sur le site de freebox.toosurtoo, cette offre est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. Mais le revers de la médaille est que c’était la la seule offre à afficher des retards de livraison conséquents, et ce, depuis 1 an !. Pour les nouveaux abonnés, l’opérateur est revenu depuis longtemps à une situation normale.

Concernant les migrations, la situation se débloque nettement, puisque 98% des abonnés qui ont demandé leur migration Delta + Pop ont été livrés. Certes il reste 2 petits pourcents, mais qui peuvent correspondre à des cas particulier ou juste la durée de la livraison.

Situation au 7 juillet des demandes et réceptions des offres Freebox Pop, pour les abonnés inscrits sur freebox.toosurtoo,