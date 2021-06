Un problème avec votre wifi depuis la dernière mise à jour Freebox ? Voici comment le résoudre

Une modification de nom pour retrouver son Wifi

Nous vous annoncions hier que Free avait mis à jour les Freebox Server avec une toute nouvelle interface et une nouvelle version de Freebox OS. Mais cette dernière peut empêcher l’accès à votre réseau Wifi. En effet, si vous avez nommé votre Wifi Freebox en y intégrant un tiret “-” ou “_”, vos appareils ne pourront plus se connecter. La solution est simple, modifier le SSID et enlever les “-” et “_”. Ainsi si votre Freebox se nomme “Freebox-Martin” il faut le changer en “Freebox Martin”

Pour cela rendez-vous sur Freebox OS, puis dans “Paramètres”. Dans la catégorie “wifi”, sélectionnez enfin “configuration réseau”. Vous pouvez alors changer le SSID (le nom de votre réseau Wifi) et valider en cliquant sur OK. Votre réseau sera de nouveau instantanément disponible.

Merci à ag81115 sur le forum Univers Freebox