Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : chacun sa chaîne TV sur la Freebox, un tout premier opérateur mobile en France

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

28 juin 2007 : Free lance TV perso

Créer sa propre chaîne de télévision , c’est la proposition faite par Free avec TV Perso sur la Freebox HD. Il suffisait alors de raccorder n’importe quelle caméra à sa Freebox, pour filmer et diffuser des évènements privés ou publics simplement via sa box. Évènements familiaux, locaux, associatifs, culturels, sportifs, éducatifs…pouvaient ainsi être facilement partagés, entre proches, au sein des communautés d’intérêts (associations locales, sportives, culturelles, monde de l’éducation…) ou avec l’ensemble des Freenautes éligibles quelle que soit leur version de Freebox. TV Perso était proposé sans surcoût dans l’offre Freebox sur le canal 13 .

29 juin 2010 : Free lance le Freebox TVReplay

Free ouvrait 10 ans auparavant l’offre de “télévision de rattrapage” la plus complète à l’époque. Voici… Freebox TVREPLAY ! Ancêtre de Freebox Replay, le service permettait d’accéder à l’époque de voir ou revoir les programmes de 33 chaînes dans les 7 jours suivant leur diffusion.

Si l’offre s’est étoffée depuis et le nom a changé, le principe reste encore le même avec une offre très complète.

A l’époque, vous pouviez accéder au replay de toutes ces chaînes

1er juillet 1992 : naissance du premier opérateur mobile en France

France Télécom lançait le premier opérateur de téléphonie mobile il y a 29 ans de cela. Itineris, qui a existé jusqu’en juin 2001, avant de disparaître au sein des offres d’Orange. En 1999, itinéris comptait plus de 10 millions de clients.

1er juillet 2013 : France Télécom devient officiellement Orange

La fin d’une transition qui datait déjà de 2001. Après avoir renommé Itinéris, Ola et Mobicarte en Orange, puis les activités Wanadoo ou Ma ligne TV, le changement de nom définitif du groupe qui se faisait appeler France Télécom – Orange est voté par l’assemblée générale de l’opérateur en 2013, et effectif le 1er juillet de la même année.



1er juillet 2014 : Free Mobile baisse ses tarifs de roaming

Une bonne nouvelle pour les globe-trotters ! Le 1er juillet 2014, l’opérateur de Xavier Niel annonçait baisser le prix des communications (voix, SMS, MMS et data) émises ou reçues depuis l’étranger et les doms pour tous les abonnés à ses forfaits mobiles. Des baisses toutes en dessous des plafonds mis en place dans l’union Européenne, avec des réductions allant jusqu’à 55% par rapport aux tarifs proposés par Free auparavant. Le tout dans un grand nombre de pays.