Insolite : un iPhone fonctionne toujours après plusieurs jours dans une rivière

Son propriétaire a eu de la chance. Un iPhone a été retrouvé fonctionnel après trois jours dans une rivière.

Ça s’est passé vers la mi-juin, sur la rivière Snake, aux États-Unis. Le kayak de Tom Adams et sa femme s’est retourné. Équipés de gilets de sauvetage, les deux amoureux étaient sains et saufs, mais leurs effets personnels ont fini sous l’eau. L’homme a ainsi perdu sa canne à pêche, son portefeuille, ses clés et son iPhone 12.

Si Tom Adams avait peu d’espoir de retrouver son smartphone en raison du courant, mais également de le récupérer en bon état, il a tout de même fait appel à l’équipe de recherche et de sauvetage du comté de Bingham, qui y voyait de son côté un exercice et a ainsi accepté la mission. Fondée en 1962, elle fait appel à des bénévoles.

Le 15 juin, soit trois jours plus tard, tout le monde était sur place. En l’espace de 20 minutes, l’iPhone a été retrouvé en fonctionnement, mais également avec l’alarme du matin en train de sonner. Il était à environ 3 mètres sous la surface, non loin du lieu où l’embarcation s’était retournée. Les clés et la canne à pêche ont également été récupérées.

Une histoire qui finit bien et qui vient s’ajouter à la longue liste du genre mettant en scène les produits de la firme à la pomme. Début juin, c’était un autre iPhone qui était sauvé de la noyade grâce à une canne à pêche magnétique.

Source : East Idaho News