Free Mobile baisse de façon définitive le tarif d’un smartphone pour les petits budgets

Déjà positionné sous la barre des 200€, le smartphone Oppo A53s profite d’une baisse de prix.

L’Oppo A53s voit ainsi son tarif passer de 199€ à 179€ à l’achat en passant par la boutique Free Mobile, et ce, de façon définitive (ce smartphone avait déjà bénéficié auparavant de promotions). On peut également l’acquérir en 4x sans frais (47€ à la commande, puis trois fois 44€) ou 24x sans frais (59€ à la commande, puis 5€ durant 24 mois).

Positionné sur l’entrée de gamme, ce smartphone Oppo A53s propose pour rappel un chipset Qualcomm Snapdragon 460 avec 4 Go de mémoire, un écran IPS 6,5 pouces dans une définition HD+, un capteur photo principal 13 Mégapixels, une batterie d’une capacité 5 000 mAh et une interface logicielle ColorOS basée sur Android 10. On a une compatibilité avec la 4G et un lecteur d’empreintes installé au dos. Vous pouvez retrouver le test de l’Oppo A53s réalisé par Univers Freebox