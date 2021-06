TF1 4K refait son apparition sur la Freebox, pour la diffusion de l’Euro 2021

Après une première diffusion à l’occasion de la coupe du monde de foot 2018 ou encore pour certains Grands Prix de Formule 1, la chaîne TF1 4K refait son apparition chez Free dès aujourd’hui à l’occasion de l’Euro de Foot

Co-diffuseur de l’Euro 2021 de football entre le 11 juin et le 11 juillet aux côtés de M6 et beIN Sports, TF1 diffusera en 4K dès aujourd’hui des matchs de la compétition sur le canal 101 de la Freebox Mini 4K, One, Pop et Delta.

Cette chaîne est disponible et incluse pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’une Freebox 4K. Cela concerne donc les Freenautes disposant d’un Player mini 4K, qu’ils soient abonnés au Forfait Freebox mini 4K ou aux Forfaits Freebox Révolution avec l’option multi-TV mini 4K mais aussi aux abonnés Freebox Delta, One et Pop. La chaîne est déjà active. Pour en profiter, il est nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K.