Deux nouvelles fonctions intégrées à Alexa, y compris sur Freebox Delta

Du rire et de l’attente en musique sur Alexa

Alexa et l’un des deux assistants vocaux disponible sur la Freebox Delta. La filiale d’Amazon vient d’annoncer l’intégration de deux nouveaux services son assistant vocal, qui sont donc tout deux disponibles sur le Player Delta. Contrairement aux skills, vous n’avez rien à installer, ces nouvelles fonctionnalité sont directement incluses.

Minuteur musical

Grâce à cette toute nouvelle fonctionnalité Alexa, les utilisateurs peuvent désormais écouter leur musique préférée pendant une durée déterminée. Il suffit de dire par exemple :

Alexa, mets de la musique pop pendant une heure » pour que la liste de lecture ou la station choisie soit diffusée pendant la durée spécifiée, jusqu’à un maximum de 8 heures. Essayez aussi « Alexa, combien de temps reste- t-il sur mon minuteur de musique ? » ou encore « Alexa, ajoute 50 minutes à mon minuteur de musique ».

Pour arrêter la minuterie, il suffit de dire : “Alexa, stop ” et la playlist se terminera immédiatement.

LOL : Qui rit, sort !

Pour prolonger le programme Prime Vidéo LOL : Qui rit, sort ! à la maison, découvrez une expérience humoristique unique avec Alexa qui permet à tous de jouer tes arbitres du rire. Dites simplement : « Alexa, essaie de me foire rire » et tentez de garder votre sérieux. L’assistant vocal vous demandera alors s’il vous a fait rire et continuera tant que ce ne sera pas le cas (à moins que vous ne lui demandiez d’arrêter bien sûr).