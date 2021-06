L’UE va proposer un portefeuille numérique afin de sécuriser les données des européens

L’Union européenne est sur le point de présenter un portefeuille numérique. Son but sera de stocker des documents officiels et données sensibles des Européens.

Le portefeuille numérique qu’est-ce que c’est ? Dispositif numérique sécurisé, il permettra aux citoyens des 27 états membres de l’UE de stocker sous forme dématérialisée des documents officiels comme le permis de conduire ou les papiers d’identité. Présentés sous forme d’application qui pourra être déverrouillée par empreinte digitale ou rétinienne, les citoyens européens pourront également stocker leurs différents identifiants et mots de passe permettant de s’identifier pour les démarches en ligne auprès de différentes administrations. Ce portefeuille numérique s’inscrit dans une démarche de simplification des démarches administratives.

Dans l’attente d’une officialisation, il est bon de noter que ce dispositif ne sera pas obligatoire et reposera sur le volontariat. Il pourrait être déployé d’ici un an. L’Union européenne sera attendue au tournant concernant la sécurité et la confidentialité des données présentes sur ce portefeuille et devra donc se montrer irréprochable.

Source : Presse Citron