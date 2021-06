Découvrez le reportage de Télématin sur l’installation de la fibre chez Free

Free booste ses recrutements dans la fibre

Lundi matin, Free a fait l’objet d’un reportage dans l’émission Télématin. Le sujet était consacré à la fibre, de la formation jusqu’à l’installation chez un Freenaute. On peut ainsi suivre le parcours de John Boissy, technicien fibre chez Free, qui s’est donc formé au Campus Numérique de Montereau, une structure de l’Economie Sociale et Solidaire qui délivre des formations certifiantes Télécom et Fibre et a ensuite été embauché par l’opérateur de Xavier Niel. Free annonce d’ailleurs qu’il va recruter 400 techniciens fibre cette année

.