Youtube permet désormais de créer des extraits vidéos et de les partager sous forme de clip

La fonction partage de clip se déploie sur YouTube, après un test en alpha plutôt discret qui s’est déroulé en début d’année.

YouTube propose déjà une panoplie de fonctionnalité, comme le téléchargement et la sauvegarde de vidéos ainsi que le partage de ces dernières. Désormais une nouvelle option vient rejoindre la liste. Cette nouveauté permet la création de clips à partir d’une vidéo présente sur la plateforme de streaming vidéo de Google.

La fonctionnalité Clips permet de créer des extraits d’une vidéo d’une durée de 5 à 60 secondes. Ces derniers peuvent être par la suite partagés avec une nouvelle URL ou sur les réseaux sociaux ainsi que par la voie plus classique comme les e-mails et les SMS.

Pour le moment l’option clip n’est activée que sur un nombre limité de chaînes, mais YouTube espère un déploiement plus large de cette fonctionnalité. À noter que cette dernière n’apparaitra que si vous êtes connecté à un compte Google. Les vidéos pour enfants ainsi que les diffusions en direct non enregistrées et/ou durant plus de huit heures ne sont pas éligibles à la création de clips.

Source : Google