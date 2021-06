Abonnés Freebox Delta : le Prime Day d’Amazon fait son retour avec de premières offres

C’est officiel, le Prime Day d’Amazon et ses millions d’offres à prix réduit prendra place le 21 et 22 juin prochain.

Amazon Prime Day, la fête annuelle des achats du groupe de Jeff Bezos, aura lieu du lundi 21 juin au 22 juin, a-t-il annoncé officiellement aujourd’hui. Comme les années précédentes et cette fois une semaine avant les soldes, vous pouvez vous attendre à trouver des remises sur de véritables écouteurs sans fil, des téléviseurs 4K de toutes tailles et de tous types d’appareils comme des smartphones, tablettes, notebook, objets connectés, souris, claviers, disques durs, bref une caverne d’Alibaba 2.0 truffée de vrais bons plans. etc. L’ambition est de marcher sur les plates bandes du Black Friday.

Cette année, Amazon « présentera des millions d’offres de grandes marques et plus d’un million d’offres de petites et moyennes entreprises ». Le groupe annonce avoir investi plus de 100 millions de dollars pour aider les petites entreprises pendant le Prime Day, et les membres Prime obtiendront un crédit de 10 euros à utiliser pendant ces deux jours s’ils dépensent 10 euros dans « certaines petites entreprises » sur Amazon du 7 au 20 juin. Tout au long de l’événement, le groupe mettra également en avant les offres sur Amazon Live, une plateforme de streaming sur laquelle les marques et les créateurs affichent divers produits vendus sur Amazon. L’objectif est de fidéliser les 200 millions d’abonnés Amazon Prime. Les abonnés Freebox Delta pour qui l’abonnement est inclus, son prévenus.

A noter que de premières offres sont déjà disponibles comme 50% de remise un premier abonnement Twitch,ou encore Audible à 1€ pendant 6 mois.